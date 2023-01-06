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بايدن سيصل إلى المكسيك قبل يوم من الموعد الأساسي للزيارة

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بايدن سيصل إلى المكسيك قبل يوم من الموعد الأساسي للزيارة
AP
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أعلنت السلطات المكسيكية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيصل إلى المكسيك يوم الأحد، لبدء زيارته الرسمية.

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وأوضح وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد أن  بايدن سيصل إلى المكسيك يوم الأحد المقبل، أي قبل يوم واحد من الموعد الأساسي لبدء هذه الزيارة الرسمية والتي سيشارك خلالها أيضا في قمّة إقليمية.

وقال إبرارد: "إن رئيس الولايات المتحدة جو بايدن سيصل بعد ظهر الأحد 8 يناير إلى مطار فيليب أنجليس الدولي".

والشهر الماضي، أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيس أوبرادور، عن استضافة بلاده اجتماعات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في مكسيكو سيتي مطلع العام الحالي.

وقال الرئيس المكسيكي: "قمة أمريكا الشمالية المخطط لعقدها في 9 و10 يناير ستتضمن أيضا اجتماعات ثنائية مع البلدين، وافق بايدن في أكتوبر على القيام بالزيارة".

المصدر: "فرانس برس" + "أ ب"

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