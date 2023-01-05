مدفيديف متوعدا الناتو: سنتحدث معكم بلغة القوة وصواريخ تسيركون هديتنا في رأس السنة قرب سواحلكم

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف إن إرسال فرقاطة "الأميرال غورشكوف" الحاملة صواريخ تسيركون فرط الصوتية إلى قرب شواطئ الناتو، هدية رئيسية في رأس السنة.

وأضاف مدفيديف أن روسيا ستواصل التحدث مع أعدائها بلغة القوة.

وأضاف: "هديتنا الأساسية في أعياد رأس السنة، انطلقت أمس وعلى متنها صواريخ تسيركون باتجاه سواحل الناتو. ألف كيلومتر مدى استخدامها مع سرعة 9 ماخ والقدرة على حمل أي رؤوس قتالية مع ضمان تخطي أي دفاع صاروخي. لتقف هذه السفينة في مكان ما على بعد 100 ميل من الساحل، وتكون أقرب إلى نهر بوتوماك. ابتهجوا!".

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وتابع مدفيديف: "هذه السفينة ستعيد إلى رشده أي شخص يحاول تشكيل الخطر والتهديد المباشر لروسيا ولحلفائنا. لا يوجد بتاتا أي سماح أو مغفرة لكم ولذيولكم الذين يقتلون شعبنا. سنتحدث معكم بلغة القوة، لأنكم لا تفهمون لغة أخرى غيرها. وسنقوم بإنتاج كميات أكثر من السلاح الحديث. وسنقوم بواسطته بسحق الجيفة النازية التي ظهرت بفضلكم في القرن الحادي والعشرين. سننتقم من كل مجرم مقابل قتل أي مواطن من بلدنا".

المصدر: نوفوستي