صرح نائب ممثل روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، تعليقا على رفض أوكرانيا لهدنة عيد الميلاد، بأن سلطات كييف مستعدة للتضحية بشعبها وبلدها من أجل ألعاب الغرب الجيوسياسية.

وكتب بوليانسكي على حسابه في "تويتر": "هذا تذكير آخر بمن نقاتل في أوكرانيا، مجرمون قوميون لا يرحمون ومستعدون للتضحية ببلدهم وشعبهم من أجل الألعاب الجيوسياسية الغربية، والذين لا يحترمون الأشياء المقدسة".

وفي وقت سابق، اقترح بطريرك موسكو كيريل، إقامة هدنة لعيد الميلاد من الساعة 12:00 يوم 6 يناير، حتى 24:00 يوم 7 يناير.

وأصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليماته لوزير الدفاع سيرغي شويغو بوقف إطلاق النار على طول خط التماس بأكمله في أوكرانيا في الوقت المحدد، وبناء على تعليمات الرئيس، تم تسليم المرسوم الخاص بوقف إطلاق النار إلى القوات.

ورفض فلاديمير زيلينسكي، اقتراح روسيا بهدنة عيد الميلاد، واصفا إياه بـ "غطاء" لتعزيز المواقف الروسية على خط المواجهة.

كما أعلن وزير الأمن القومي ومجلس الدفاع الأوكراني أوليكسي دانيلوف، عن حقيقة أن كييف ترفض دعم هدنة عيد الميلاد.

المصدر: نوفوستي