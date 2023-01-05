Rebelión: واشنطن تدفع أوكرانيا للتوقيع على اتفاقية لن يتم تنفيذها أصلا

كشف موقع "Rebelión" الإخباري عن نية واشنطن إجبار أوكرانيا للتوقيع على اتفاقية لن يتم تنفيذها.

وقال الكاتب فابريزيو كازاري في عمود الرأي المنشور في الموقع: "إن استمرار الصراع سيضع عبئا ثقيلا على كاهل واشنطن وبروكسل، مع عدم وجود أي فرصة لتحقيق النصر على الأرض".

وافترض كازاري أن تعمل واشنطن على الترويج لعقد اتفاق في الوقت الذي لا يلتزم به الجانب الأوكراني، كما كان الحال على شاكلة اتفاقيات مينسك.

الجدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكّد لنظيره التركي رجب طيب أردوغان انفتاح الجانب الروسي على الحوار بشأن أوكرانيا.

وأشار إلى أن كييف يجب أن تفي بالمتطلبات المعلنة مسبقا وأن تأخذ في عين الاعتبار الحقائق الإقليمية الجديدة.

كما لفت بوتين إلى أن كييف رفضت التفاوض، لكن موسكو ستكون منفتحة على الحوار إذا "نضج" النظام الأوكراني.

المصدر: RT