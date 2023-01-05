"واشنطن بوست": دول الاتحاد الأوروبي تقلص مساعداتها للاجئين الأوكرانيين عام 2023

قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن الاتحاد الأوروبي سيستقبل في عام 2023 ، أعدادا من اللاجئين الأوكرانيين أكثر مما كان عليه الحال في عام 2022 ، لكنه سيساعدهم أقل من ذي قبل.

ووفقا لمعلومات الصحيفة، تستعد عدة حكومات أوروبية بالفعل لخفض تمويل المساعدة الاجتماعية للاجئين الأوكرانيين.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الحديث بالدرجة الأولى عن دول في أوروبا الشرقية، وخاصة عن رومانيا وهنغاريا.

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من جانبها تؤكد معطيات الأمم المتحدة، أنه بعد بدء العملية العسكرية الخاصة للقوات المسلحة الروسية، وجد ما يقرب من 8 ملايين أنفسهم كلاجئين في أوروبا. واستقر أكثر من مليونين منهم في أوروبا الغربية، لكن معظمهم ظل في مولدوفا ورومانيا وهنغاريا وبولندا.

وشددت الصحيفة على أن دول أوروبا الشرقية، أفقر من دول أوروبا الغربية. لذلك، ليس لديها الموارد المناسبة لاستيعاب اللاجئين الأوكرانيين.

المصدر: mk.ru