أردوغان وزيلينسكي يبحثان هاتفيا تطورات الأزمة الأوكرانية

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إجراء محادثة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيليسنكي، بحثا خلالها تطورات الأزمة ونتائج محادثات أردوغان مع الرئيس بوتين.

وبحسب البيان الصادر عن مديرية الإعلام والاتصال في الرئاسة التركية، "تم خلال المحادثة مناقشة المساعدات الإنسانية التركية ودعم الطاقة لأوكرانيا، والتطورات في ممر الحبوب.

وأكد أردوغان لزيلينسكي، استعداد أنقرة القيام بمهام الوساطة للتوصل إلى سلام دائم، وتقديم مساهمات دبلوماسية فيما يتعلق بالازمة في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه.

وبحسب بيان للكرملين الروسي، في ضوء استعداد أردوغان للوساطة التركية من أجل تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية: "أكد بوتين انفتاح روسيا على الحوار الجاد بشرط أن تفي سلطات كييف بما هو معروف ومكرر، وتأخذ كييف في الاعتبار الحقائق الإقليمية الجديدة".

وخلال محادثة أردوغان وبوتين، أكد الأخير على الدور التدميري للغرب، وجهود إطالة أمد الأزمة.

وأوضح البيان: "أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، خلال محادثة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على الدور التدميري للغرب، بضخ وتزويد أوكرانيا بالأسلحة".

المصدر: RT