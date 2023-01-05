 
مباشر

أردوغان يرجح عقد مباحثات مستقبلا مع الأسد

أخبار العالم

أردوغان يرجح عقد مباحثات مستقبلا مع الأسد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ui4t

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن وزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا سيلتقون بعد فترة قصيرة، وإذا كانت نتائج محادثاتهم إيجابية، سنعقد محادثات على مستوى الرؤساء بالفترة القادمة.

وأضاف أردوغان في تصريحات: "اليوم أجريت محادثات هاتفية مهمة مع الرئيس بوتين.. بحثنا تطورات الملفّ السوري، ومسار علاقاتنا مع سوريا".

وتابع أردوغان قائلا: "بالفترة الأخيرة أجرى رؤساء الاستخبارات (للبلدان الثلاثة) محادثات مهمة، ثم وزراء الدفاع، وسيلتقي وزراء الخارجية التركي والسوري والروسي بعد فترة قصيرة، وإذا كانت النتائج من هذه المحادثات إيجابية، سنعقد محادثات على مستوى الرؤساء بالفترة القادمة".

وأكد أردوغان أن هدف أنقرة هو تعزيز السلام والاستقرار في منطقتنا.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا