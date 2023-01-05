قرار إيراني عاجل بعد رسوم "شارلي إيبدو" المهينة لخامنئي

أعلنت إيران عن إغلاق مركز البحوث الفرنسية في إيران "إفري" بعد نشر مجلة "شارلي إيبدو" الساخرة رسوما كاريكاتورية مهينة للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، آية الله علي خامنئي.

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وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الخميس: "وضعت الوزارة حدا لنشاطات مركز البحوث الفرنسية في إيران، "كمرحلة أولى" من الرد الإيراني على الرسوم الكاريكاتورية.

وفي وقت سابق، أعلنت الخارجية الإيرانية عن استدعاء السفير الفرنسي لدى طهران، نيكولا روش، وقال المتحدث باسم الخارجية، ناصر كنعاني، في بيان: "في أعقاب العمل البغيض الذي نشرته مجلة فرنسية أهانت من خلالها السلطة والمقدسات والقيم الدينية والوطنية الإيرانية، تم استدعاء السفير الفرنسي لدى جمهورية إيران الإسلامية، نيكولا روش، إلى وزارة الخارجية مساء اليوم".

وأضاف: "أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تقبل إهانة مقدساتها الإسلامية والدينية والقيم الوطنية بأي شكل من الأشكال، وفرنسا ليس لها الحق في تبرير إهانة مقدسات الدول والشعوب الإسلامية الأخرى بحجة حرية التعبير".

وأشار كنعاني إلى "السجل الأسود للمجلة الفرنسية في مهاجمة النبي محمد والقرآن الكريم ودين الإسلام"، مؤكدا أن "هذا العمل البغيض المهين غير المبرر تتحمله الحكومة الفرنسية".

وقال إن "إيران تحتفظ بالحق في الرد بشكل متناسب على هذه التصرفات، وأنها تنتظر تفسيرا من الحكومة الفرنسية وإدانة السلوك غير المقبول للمجلة الفرنسية".

من جانبه، قال السفير الفرنسي، إنه سينقل على الفور احتجاج طهران للسلطات الفرنسية، وفق البيان.

المصدر: وزارة الخارجية الإيرانية