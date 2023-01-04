الخارجية الإيرانية تستدعي السفير الفرنسي على خلفية رسوم كاريكاتورية مسيئة للقيادة الإيرانية

أعلنت الخارجية الإيرانية استدعاء السفير الفرنسي لدى طهران نيكولا روش، على خلفية نشر مجلة "شارلي إيبدو" رسوما كاريكاتورية مسيئة للقيادة الإيرانية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في بيان: "في أعقاب العمل البغيض الذي نشرته مجلة فرنسية أهانت من خلالها السلطة والمقدسات والقيم الدينية والوطنية، تم استدعاء السفير الفرنسي لدى جمهورية إيران الإسلامية، نيكولا روش، إلى وزارة الخارجية مساء اليوم".

إقرأ المزيد

وأضاف "أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تقبل إهانة مقدساتها الإسلامية والدينية والقيم الوطنية بأي شكل من الأشكال، وفرنسا ليس لها الحق في تبرير إهانة مقدسات الدول والشعوب الإسلامية الأخرى بحجة حرية التعبير".

وأشار كنعاني إلى "السجل الأسود للمجلة الفرنسية في مهاجمة النبي محمد والقرآن الكريم ودين الإسلام"، مؤكدا أن "هذا العمل البغيض المهين غير المبرر تتحمله الحكومة الفرنسية".

وأضاف المتحدث أن "إيران تحتفظ بالحق في الرد بشكل متناسب على هذه التصرفات، وأنها تنتظر تفسيرا من الحكومة الفرنسية وإدانة السلوك غير المقبول للمجلة الفرنسية".

من جانبه، قال السفير الفرنسي، إنه سينقل على الفور احتجاج طهران للسلطات الفرنسية، وفق البيان.

المصدر: الخارجية الإيرانية