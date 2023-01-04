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إيران تنتقد بشدة نشر مجلة فرنسية رسوما "مهينة" لخامنئي

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إيران تنتقد بشدة نشر مجلة فرنسية رسوما
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حذرت إيران الحكومة الفرنسية من رد حاسم، بعد نشر مجلة "تشارلي إيبدو" الساخرة رسوما كاريكاتورية "مهينة" للمرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي.

وكتب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان عبر تويتر "إن العمل المهين وغير اللائق الذي بادرت إليه مجلة فرنسية ضد المرجعية السياسية والدينية لن يمر دون رد حاسم وفعال".

وأضاف "لن نسمح للحكومة الفرنسية بتجاوز حدودها. لقد اختاروا طريقا خاطئا بالتأكيد".

ونشرت المجلة في عدد خاص اليوم الأربعاء، رسوما كاريكاتورية لخامنئي، أعلى شخصية سياسية ودينية في إيران، وصاحب الكلمة الفصل في السياسات العليا.

أتت الرسوم في سياق مسابقة أعلنت عنها المجلة دعما للاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ 16 سبتمبر في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني على إثر توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس.

وكانت المجلة قد أطلقت في ديسمبر "مسابقة دولية لإعداد رسوم كاريكاتورية" لخامنئي بهدف "دعم الإيرانيين الذين يناضلون من أجل حريتهم".

المصدر: أ ف ب

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