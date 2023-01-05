تركيا تعلن تحييد 12 عنصرا من "العمال الكردستاني" في سوريا (فيديو)

أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 12 عنصرا من عناصر وحدات حماية الشعب الكردية في الشمال السوري، بمنطقة عفرين وشمال شرق سوريا.

ونشرت الوزارة عبر حسابها في "تويتر" فيديو للعملية وقالت: "تستمر حرب قواتنا المسلحة ضد الإرهاب ليل نهار بعزم. تم تحييد 12 إرهابيا من حزب العمال الكردستاني- وحدات حماية الشعب - الذين حاولوا تنفيذ هجوم من أجل الإخلال ببيئة السلام والأمن في منطقتي عمليتي غصن الزيتون ونبع السلام".

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor. Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 12 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi. #MSBpic.twitter.com/pU2GzdJ58L — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 5, 2023

المصدر: RT