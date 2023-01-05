 
مباشر

تركيا تعلن تحييد 12 عنصرا من "العمال الكردستاني" في سوريا (فيديو)

أخبار العالم

تركيا تعلن تحييد 12 عنصرا من
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ui3b

أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 12 عنصرا من عناصر وحدات حماية الشعب الكردية في الشمال السوري، بمنطقة عفرين وشمال شرق سوريا.

ونشرت الوزارة عبر حسابها في "تويتر" فيديو للعملية وقالت: "تستمر حرب قواتنا المسلحة ضد الإرهاب ليل نهار بعزم. تم تحييد 12 إرهابيا من حزب العمال الكردستاني- وحدات حماية الشعب - الذين حاولوا تنفيذ هجوم من أجل الإخلال ببيئة السلام والأمن في منطقتي عمليتي غصن الزيتون ونبع السلام".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا