مالي.. جماعة مرتبطة بـ"القاعدة" تتبنى هجومين انتحاريين قرب باماكو

تبنّت جماعة مرتبطة بتنظيم "القاعدة" الإرهابي هجومين انتحاريين أسفرا عن مقتل 5 أشخاص قرب باماكو عاصمة مالي، حسب موقع "سايت" المتخصص في الجماعات الجهادية.

وأعلنت "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين"، التحالف الجهادي الرئيسي في منطقة الساحل والمرتبطة بالقاعدة في بيان، مسؤوليتها عن الهجومين المتزامنين اللذين استهدفا مركز إطفاء، ووحدة لحماية البيئة والغابة، بالقرب من العاصمة باماكو.

واستهدف الهجومان بلدتي ماركاكونغو وكاسيلا الواقعتين على الطريق بين باماكو وسيغو، جنوب شرق مالي، وهي منطقة تندر فيها الهجمات.

وكانت وزارة الأمن والحماية المدنية أعلنت الثلاثاء سقوط خمسة قتلى هم ثلاثة مدنيين وعنصرا إطفاء، في ماركاكونغو.

وتشهد مالي، الدولة الواقعة في منطقة الساحل، منذ عقد من الزمن تمردا جهاديا امتد إلى جارتيها النيجر وبوركينا فاسو.

المصدر: أ ف ب