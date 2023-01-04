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وزير الدفاع الإسرائيلي: سنفعل كل ما يلزم لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي

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وزير الدفاع الإسرائيلي: سنفعل كل ما يلزم لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي
Globallookpress
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت
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أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، لنظيره الأمريكي لويد أوستن، أن تل أبيب ملتزمة بفعل كل ما يلزم لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية.

وجاء ذلك في مكالمة هاتفية هي الأولى بينهما، مساء الأربعاء، نشر غالانت تفاصيلها في تغريدات بحسابه على "تويتر".

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وقال غالانت: "تحدثت هذا المساء مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.. في ضوء أهمية العلاقة الخاصة بين إسرائيل والولايات المتحدة".

وأضاف "أعربت عن التزامي بتعميق التعاون الأمني بيننا.. وأكدت له التزام إسرائيل بفعل كل ما يلزم لمنع إيران من حيازة أسلحة نووية، مع الإشارة إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشأن هذه القضية".

وتابع غالانت: "كما ناقشنا مساهمة "اتفاقيات إبراهيم" في الاستقرار الأمني في الشرق الأوسط، واتفقنا على أننا سنعمل على تعميق وتوسيع العلاقات مع دول أخرى في المنطقة".

وختم وزير الدفاع الإسرائيلي بالقول "أشكر الوزير أوستن على التزامه بأمن إسرائيل وأتطلع إلى لقائه قريبا".

المصدر: RT + وكالات

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