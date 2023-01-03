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الجيش الإسرائيلي يطلب رفع ميزانيته لاحتمال توجيه ضربة عسكرية لإيران

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الجيش الإسرائيلي يطلب رفع ميزانيته لاحتمال توجيه ضربة عسكرية لإيران
Globallookpress
تدريبات للجيش الإسرائيلي (صورة من الأرشيف)
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طلبت وزارة الدفاع الإسرائيلية زيادة قدرها 2.85 مليار دولار في الميزانية السنوية، لتعزيز جهودها لمواجهة إيران، حسب وسائل إعلام محلية.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية لم تسمها، أن وزارة الدفاع تطالب بزيادة استثنائية بمبلغ 10 مليارات شيكل (2.8 مليار دولار) لميزانيتها للعامين الجاري والمقبل، وهي زيادة بمعدل 17% عن الميزانية الراهنة، التي تبلغ 58 مليار شيكل (17.8 مليار دولار).

وأوضحت المصادر ذاتها أن السبب هو تحضيرات لاحتمال شن عملية عسكرية ضد إيران، والتآكل في الميزانية جراء التضخم المالي.

لكن هيئة البث نقلت عن مصادر اقتصادية بارزة، لم تسمها، القول إن المطلب مبالغ فيه إلى حد يجعله غير واقعي خاصة عندما يضاف إلى المطالب الضخمة في الاتفاقيات الائتلافية.

المصدر: هيئة البث الإسرائيلية

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