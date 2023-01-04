سويسرا تنفي توريدها مكونات طائرات مسيّرة لإيران

أكد المتحدث باسم وزارة الاقتصاد السويسرية، فابيان ماينفيش، أن بيرن لم تزود إيران مباشرة بأي مكونات لإنتاج الطائرات بدون طيار، فيما قد تكون طهران قد اشترتها من أسواق أخرى.

وقال ماينفيش: "لم يتم تسليم مثل هذه البضائع الصناعية التجارية من سويسرا إلى إيران. الصادرات من سويسرا محظورة بموجب العقوبات. وكقاعدة، يتم إنتاج هذه البضائع في بلدان ثالثة وتوزع في جميع أنحاء العالم. لذلك يجب افتراض أن إيران اشترت هذه البضائع في السوق العالمية".

وأفادت وسائل إعلام في وقت سابق بأن الطائرة المسيرة الإيرانية "شاهد" تحتوي على 52 قطعة أجنبية الصنع، بما فيها مكونات أمريكية وسويسرية.

المصدر: نوفوستي