برلين تؤكد أن شولتس ما زال يثق بوزيرة دفاعه

أكد نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية، فولفجانج بوشنر، أن وزيرة الدفاع الألمانية، كريستين لامبرخت، لا تزال تحظى بثقة المستشار أولاف شولتس، رغم انتقادات المعارضة.

وردا على سؤال حول ما إذا كان المستشار لا يزال يثق بالوزيرة، قال بوشنر: "نعم بالطبع".

وأشار إلى أن المستشار يعمل "بشكل جيد وبروح من الثقة مع جميع زملائه في مجلس الوزراء".

وأضاف: "وبالطبع، هذا ينطبق على هذه الوزيرة أيضا".

وطالب زعماء أحزاب ألمانية في وقت سابق بإقالة لامبرخت.

المصدر: RT