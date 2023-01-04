الولايات المتحدة.. انزلاق طائرة على مدرج وسط عاصفة ثلجية في مينيابوليس (صورة + فيديو)

انزلقت طائرة تابعة لشركة "دلتا" على مدرج تغطيه الثلوج بعد هبوطها في عاصفة ثلجية في مينيابوليس بالولايات المتحدة، فيما لم يؤد الحادث لأي إصابات بين الركاب.

وأوضحت شركة طيران "دلتا" في بيان أن الطائرة وهي من طراز إيرباص "إيه 320" هبطت بسلام مساء الثلاثاء بعد وصولها من لوس كابوس بالمكسيك، لكن مقدمتها خرجت من المدرج بينما كانت تتجه نحو البوابة بسبب الظروف الجليدية.

ووقعت الحادثة في حوالي الساعة السادسة و40 دقيقة مساء.

وقال جيف ليا، المتحدث باسم "متروبوليتان إيربورتس كوميشن"، لصحيفة "ستار تريبيون"، إن الأمر استغرق حوالي ساعة لإنزال 147 راكبا من الطائرة ونقلهم إلى مبنى الركاب.

وأضاف أن الطائرة علقت في الجليد ما بين الساعة التاسعة والعاشرة مساء، عندما قامت الأطقم بتحريكها من الممر بالقرب من الطرف الشمالي من مدرج الطائرات.

وسقط على أرضية المطار 25 سنتيمترا من الثلوج حتى الساعة السادسة من صباح يوم الأربعاء، بحسب دائرة الطقس الوطنية، ومن المحتمل سقوط من 7 إلى 12 سنتيمترا أخرى.

Delta Air Lines Airbus A320 (N378NW, built 2003) slid of icy taxiway after landing runway 35 on flt #DL1819 from San Jose Del Cabo, Mex. at Minneapolis Intl Airport (KMSP), MN. The A320 ended in the snow. None of the 147 passengers were hurt.https://t.co/a1AWkbVrbHpic.twitter.com/M8usXFnkKW — JACDEC (@JacdecNew) January 4, 2023

A Delta A320-212 aircraft (N378NW) went partially off a taxiway near the north end of the Rwy 35 while landing at Minneapolis–Saint Paul Intl. AP (MSP) from Cabo San Lucas with 147 pax on board on 3rd Jan.Pax disembarked on the taxiway.



Flight:https://t.co/gUiveXKvZd



📹@Mevs13pic.twitter.com/HQjB51QpAp — FL360aero (@fl360aero) January 4, 2023

المصدر: أ ب