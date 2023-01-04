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الولايات المتحدة.. انزلاق طائرة على مدرج وسط عاصفة ثلجية في مينيابوليس (صورة + فيديو)

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الولايات المتحدة.. انزلاق طائرة على مدرج وسط عاصفة ثلجية في مينيابوليس (صورة + فيديو)
RT / Twitter @JacdecNew
الولايات المتحدة.. انزلاق طائرة على مدرج وسط عاصفة ثلجية في مينيابوليس
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انزلقت طائرة تابعة لشركة "دلتا" على مدرج تغطيه الثلوج بعد هبوطها في عاصفة ثلجية في مينيابوليس بالولايات المتحدة، فيما لم يؤد الحادث لأي إصابات بين الركاب.

وأوضحت شركة طيران "دلتا" في بيان أن الطائرة وهي من طراز إيرباص "إيه 320" هبطت بسلام مساء الثلاثاء بعد وصولها من لوس كابوس بالمكسيك، لكن مقدمتها خرجت من المدرج بينما كانت تتجه نحو البوابة بسبب الظروف الجليدية.

ووقعت الحادثة في حوالي الساعة السادسة و40 دقيقة مساء.

وقال جيف ليا، المتحدث باسم "متروبوليتان إيربورتس كوميشن"، لصحيفة "ستار تريبيون"، إن الأمر استغرق حوالي ساعة لإنزال 147 راكبا من الطائرة ونقلهم إلى مبنى الركاب.

وأضاف أن الطائرة علقت في الجليد ما بين الساعة التاسعة والعاشرة مساء، عندما قامت الأطقم بتحريكها من الممر بالقرب من الطرف الشمالي من مدرج الطائرات.

وسقط على أرضية المطار 25 سنتيمترا من الثلوج حتى الساعة السادسة من صباح يوم الأربعاء، بحسب دائرة الطقس الوطنية، ومن المحتمل سقوط من 7 إلى 12 سنتيمترا أخرى.

المصدر: أ ب

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