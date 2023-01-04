Express: بوتين بصواريخ "تسيركون" اخترق دفاعات "الناتو" ووضع حدّا للغرب في أوكرانيا

أكدت صحيفة Express البريطانية أن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نشر صواريخ "تسيركون" فرط الصوتية، يمثل "اختراقا لدفاعات "الناتو" البحرية، ويمنع الغرب من التمادي في أوكرانيا".

وقالت الصحيفة: "نشر روسيا صواريخ فرط صوتية يمكنها من اختراق الدفاعات البحرية لحلف "الناتو".

وأشار مارك ألموند، مدير معهد دراسات الأزمات، إلى أن بوتين تمكن من منع الغرب من "التمادي" في أوكرانيا بمساعدة مثل هذه التكنولوجيا المتقدمة والارتقاء بالنزاع إلى مستوى أعلى.

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وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق اليوم أن إطلاق حاملة الصواريخ "الأميرال غورشكوف" حدث هام جدا، حيث تحمل صواريخ لا مثيل لها في العالم وتضمن أمن روسيا لعقود من الزمن.

وقال: "اليوم نشهد على حدث مهم، حيث بدأت حاملة "الأميرال غورشكوف" رحلة بحرية بعيدة، وهو أمر معهود لا غرابة فيه. لكن هذه المرة، تم تجهيزها بصواريخ "تسيركون" فرط الصوتية، التي لا مثيل لها في العالم".

يذكر أن سرعة صواريخ "تسيركون" تصل إلى 9 أضعاف سرعة الصوت، ومداها إلى ألف كيلومتر ويمكن إطلاقها من الجو والبر، والبحر من السفن والغواصات، كما يمكن تزويدها برؤوس حربية مختلفة بما فيها النووية.

وكشفت صحيفة "واشنطن تايمز" في وقت سابق نقلا عن تقرير للكونغرس أن الولايات المتحدة متخلفة عن روسيا والصين في الأسلحة فرط الصوتية، وعاجزة عن تعقب الأسلحة الروسية فرط الصوتية.

المصدر: نوفوستي