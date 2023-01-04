بهدف ترشيد استهلاك الطاقة.. إغلاق مبكر للمراكز التجارية في باكستان

أمرت السلطات الباكستانية المراكز التجارية والأسواق بإغلاق أبوابها بحلول الساعة 8:30 مساء ضمن خطة جديدة لترشيد استهلاك الطاقة بهدف تخفيف الأزمة الاقتصادية في البلاد.

وأعلن وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف ووزير الطاقة غلام دستغير، قرار الحكومة إغلاق المؤسسات في وقت مبكر ضمن الخطة الجديدة لترشيد استهلاك الطاقة التي أقرها مجلس الوزراء. كما أمرت السلطات بإغلاق قاعات حفلات الزفاف والمطاعم في الساعة 10 مساء.

وتتوقع الحكومة من هذه الإجراءات توفير الطاقة وتقليص تكلفة النفط المستورد التي تصل إلى 3 مليارات دولار سنويا.

وتجري باكستان في الوقت الحالي محادثات مع صندوق النقد الدولي لتخفيف بعض شروط خطة الإنقاذ البالغ قيمتها 6 مليارات دولار، والتي تعتقد الحكومة أنها ستؤدي إلى زيادة التضخم.

وأصدر الصندوق الدفعة الأخيرة الحاسمة البالغة 1.1 مليار دولار لباكستان التي تعاني من ضائقة مالية في أغسطس، ومنذ ذلك الحين، توقفت المحادثات بين الطرفين.

وأشارت باكستان إلى أن الفيضانات المدمرة التي وقعت الصيف الماضي تسببت في أضرار كبدت اقتصاد البلاد 40 مليار دولار، ما يجعل من الصعب على الحكومة الامتثال لبعض شروط صندوق النقد الدولي، بما فيها زيادة أسعار الغاز والكهرباء وفرض ضرائب جديدة.

المصدر: AP