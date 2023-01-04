رئيس وزراء اليابان: العالم يمر بنقطة تحول تاريخية

قال رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، إن العالم يقف حاليا في "منعطف تاريخي"، ويصطدم بتحديات خطيرة ومشاكل إقليمية وعالمية.

وذكر في تصريح نشر اليوم الأربعاء على موقع الرئاسة اليابانية لمجموعة السبع الكبار، إن العالم وجد نفسه عند "نقطة تحول تاريخية" بسبب جائحة فيروس كورونا، والوضع في أوكرانيا.

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وأضاف رئيس وزراء اليابان: "ترفض مجموعة السبع بشدة، أي محاولة أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن بالقوة أو التهديد أو استخدام الأسلحة النووية، وتؤيد نظاما دوليا يقوم على سيادة القانون".

ومن بين التحديات التي تواجه المجتمع الدولي، أشار فوميو كيشيدا، إلى الوضع الصعب في الاقتصاد العالمي، وإلى أمن الطاقة والأمن الغذائي، وإلى القضايا الإقليمية بما في ذلك الوضع حول أوكرانيا وفي آسيا، وموضوعات نزع السلاح النووي، وتغير المناخ، والصحة العالمية.

وقال: "بصفتي رئيسا للمجموعة، سأقوم بتسهيل المناقشات المفتوحة بين قادة مجموعة السبع لصياغة أفكار وخطط للمستقبل".

ويشار إلى أن اليابان، تترأس مجموعة السبع هذا العام، وستعقد المجموعة قمتها في هيروشيما في مايو المقبل.

المصدر: تاس