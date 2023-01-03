الدفاع الروسية تعلن تدمير راجمة "هيمارس" التي قصفت تجمّع القوات الروسية في دونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير راجمة "هيمارس" التي قصفت تجمّع القوات الروسية في بلدة ماكييفكا بضواحي مدينة دونيتسك، بعد دقائق من الضربة التي وجهتها.

وأشارت إلى أن القوات الروسية استهدفت أيضا مخازن للأسلحة في منطقة محطة السكك الحديدة بمدينة دروجكوف التي تقع في الجزء الذي لا يزال خاضعا لقوات كييف في جمهورية دونيتسك.

وأضافت أنه تم تدمير 4 راجمات "هيمارس" أخرى، و4 راجمات صواريخ تشيكية من طراز RM-70 Vampire وأكثر من 800 صاروخ لها، و8 عربات عسكرية، والقضاء على أكثر من 200 نازي أوكراني ومرتزق أجنبي.

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المصدر: نوفوستي