زاخاروفا: وزير الثقافة الليتواني بحاجة للحجر العقلي عليه
Globallookpress Maksim Konstantinov
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ردت متحدثة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على تصريح وزير الثقافة الليتواني سيموناس كيريس، حول ضرورة "الحجر على الثقافة الروسية"، وأكدت أنه بحاجة للحجر العقلي عليه منذ أمد.
وقالت زاخاروفا: "سيموناس، وزير انعدام الثقافة، يمكنني إسعادك. وفقا لتصريحاتك، فأنتم تقبعون في الحجر العقلي منذ وقت طويل".
وأضافت ساخرة: "تصريح كيريس يستحق جائزة عالمية إما نوبل أو داروين".
وقال كيريس في وقت سابق لقناة LRT التلفزيونية، إنه يؤيد فكرة فرض "حجر عقلي على الثقافة الروسية".
المصدر: RT