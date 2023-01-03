 
مباشر

زاخاروفا: وزير الثقافة الليتواني بحاجة للحجر العقلي عليه

أخبار العالم

زاخاروفا: وزير الثقافة الليتواني بحاجة للحجر العقلي عليه
Globallookpress Maksim Konstantinov
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uhst

ردت متحدثة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على تصريح وزير الثقافة الليتواني سيموناس كيريس، حول ضرورة "الحجر على الثقافة الروسية"، وأكدت أنه بحاجة للحجر العقلي عليه منذ أمد.

وقالت زاخاروفا: "سيموناس، وزير انعدام الثقافة، يمكنني إسعادك. وفقا لتصريحاتك، فأنتم تقبعون في الحجر العقلي منذ وقت طويل".

وأضافت ساخرة: "تصريح كيريس يستحق جائزة عالمية إما نوبل أو داروين".

وقال كيريس في وقت سابق لقناة LRT التلفزيونية، إنه يؤيد فكرة فرض "حجر عقلي على الثقافة الروسية".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا