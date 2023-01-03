إيران تتهم 94 أمريكيا باغتيال سليماني بينهم ترامب وبومبيو وماكينزي

أعلنت طهران أن بين المتهمين باغتيال قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني، 94 أمريكيا، بينهم الرئيس السابق دونالد ترامب، ووزير خارجيته مايك بومبيو، وقائد القيادة المركزية كينيث ماكنزي.

جاء الإعلان على لسان مساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية وأمين لجنة حقوق الإنسان في إيران، كاظم غريب آبادي، الذي كان يتحدث للتلفزيون الإيراني عن مستجدات الملاحقة القضائية في ملف اغتيال سليماني.

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وأشار آبادي إلى أن هناك قضيتين جنائيتين مفتوحتين بشأن القضية واحدة في النظام القضائي العراقي، والثانية في مثيله الإيراني للتعامل معها، وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين الهيئتين القضائيتين في البلدين العام الماضي، وأنه تم "تبادل جيد للغاية للمعلومات والوثائق بين المؤسستين القضائيتين".

وتوقع آبادي أن ينتهي العمل في وضع لائحة الاتهام، مع الجولة الرابعة من المحادثات بين إيران والعراق، وأشار إلى أنه "تمت كتابة المحتوى الرئيسي للائحة الاتهام ويقوم الزملاء القضائيون بمراجعتها ووضع اللمسات الأخيرة عليها، وأن من المفترض أن يتم النظر في بيانات الفريق القضائي العراقي في لائحة الاتهام هذه الأسبوع المقبل".

وأضاف المسؤول الإيراني أن بلاده أرسلت وكلاء قضائيين إلى 7 دول أخرى، "لأن المتهمين في هذه القضية ليسوا أميركيين فقط، بل لديهم شركاء من دول أخرى".

وتحدث آبادي عن بعض دول المنطقة إضافة إلى دولتين أوروبيتين هما ألمانيا وإنجلترا، وأعرب عن أسفه لأن تلك الدول "لم تستجب بعد للطلبات القضائية المرسلة عبر القنوات الدبلوماسية".

المصدر: وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)