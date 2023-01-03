البرلمان الأوكراني يحذف منشور ذكرى ميلاد بانديرا من "تويتر"

أفادت وسائل الإعلام بأنه تم حذف المنشور الخاص بعيد ميلاد زعيم النازيين الأوكرانيين إبان الحرب العالمية الثانية ستيبان بانديرا، من الحساب الرسمي للبرلمان الأوكراني على موقع "تويتر".

وبعد إزالة المنشور من حساب البرلمان الأوكراني، علق نائب وزير خارجية بولندا، أركاديوس موليارتشيك، قائلا: إن الأوكرانيين "استمعوا إلى صوت بولندا.. هذه علامة على أنهم استجابوا.. أريد أن أوضح أن الدولة البولندية ليس لديها موافقة على احترام ستيبان بانديرا، إيديولوجي النازيين الأوكرانيين الذي ذبح عشرات الآلاف من البولنديين في فولين".

في وقت سابق، نشر البرلمان الأوكراني على حسابه في "تويتر" معلومات حول الذكرى 114 لميلاد بانديرا، مرفقة بالنص مع صورة لوزير دفاع أوكرانيا فاليري زالوجني.

هذا الأمر أثار سخط بولندا، وقال رئيس الوزراء ماتيوز مورافيتسكي للصحفيين حينها، إنه ناقش هذا الموضوع مع نظيره الأوكراني دينيس شميهال.

يذكر أن مجلس النواب في البرلمان البولندي تبنى قرارا يعترف بأن 11 يوليو هو اليوم الوطني لإحياء ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية التي ارتكبها النازيون الأوكرانيون ضد سكان الجمهورية البولندية الثانية في 1943-1945.

وما زالت الحكومة البولندية تعتبر مذبحة فولين التي ارتكبها النازيون الأوكرانيون بحق أكثر من 130 ألف بولندي، في فولين وغاليسيا الشرقية والمقاطعات الجنوبية الشرقية لبولندا، حجر عثرة على طريق العلاقات بين وارسو وكييف.

في حين اعتمد البرلمان الأوكراني بيانا يدين قرار مجلس النواب البولندي الاعتراف بمذبحة فولين كإبادة جماعية. ويرى النواب الأوكرانيون أن هذا القرار "يهدد التطورات السياسية والدبلوماسية في البلدين".

ويعتبر ستيبان بانديرا زعيم كتائب النازيين الأوكرانيين، ومؤسس جيش المتمردين الأوكرانيين عام 1942، الذي تعاون مع النازيين الألمان في القتال ضد الجيش السوفيتي في الحرب العالمية الثانية.

المصدر: نوفوستي