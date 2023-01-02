بولندا تدين تمجيد نظام كييف زعيم نازيي أوكرانيا ستيبان بانديرا

أكد رئيس الوزراء البولندي، ماتيوز موراويكي، أنه سيذكّر نظيره الأوكراني دينيس شميغال، بعدم جواز تمجيد زعيم النازيين الأوكرانيين إبان الحرب العالمية الثانية ستيبان بانديرا.

وجاء ذلك ردا على سؤال وجهه الصحفيون لموراويكي، حول رد فعل الحكومة البولندية على احتفال البرلمان الأوكراني بعيد ميلاد بانديرا.

وشدد موراويكي على أن بولندا ترفض تماما أي مديح أو ذكر لبانديرا، وتتقبل الأمر بسلبية كبيرة، وأكد أنه سيوضح ذلك لنظيره الأوكراني خلال لقائهما القادم.

وأضاف أن البرلمان الأوكراني "يذكر بشخصية شكلت الآيدويولوجية النازية، وتأثر بها آلاف النازيين لارتكاب جرائمهم".

وما زالت الحكومة البولندية تعتبر مذبحة فولين التي ارتكبها النازيون الأوكرانيون بحق أكثر من 130 ألف بولندي، في فولينا وغاليسيا الشرقية والمقاطعات الجنوبية الشرقية لبولند، حجر عثرة على طريق العلاقات بين وارسو وكييف.

وأقر مجلس النواب البولندي بأن المذابح التي ارتكبها النازيون الأوكرانيون بحق البولنديين عام 1939-1945 إبادة جماعية.

في حين اعتمد البرلمان الأوكراني بيان حزب القوميين الذي يطالب بإدانة قرار مجلس النواب البولندي هذا.

وفي مايو 2015، أطلق الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشنكو على "جيش المتمردين الأوكرانين" الذي أسسه ستيبان بانديرا عام 1942 لقب "محاربي الاستقلال"، ومنح المنتسبين إليه ضمانات اجتماعية.

ويعتبر ستيبان بانديرا زعيم كتائب النازيين الأوكرانيين، ومؤسس جيش المتمردين الأوكرانيين عام 1942، الذي تعاون مع النازيين الألمان في القتال ضد الجيش السوفيتي في الحرب العالمية الثانية.

المصدر: نوفوستي