خبراء اقتصاديون: المملكة المتحدة تعاني من عدم كفاءة الوزراء

قال خبراء اقتصاديون إن المملكة المتحدة تعاني جراء "عدم كفاءة صريح" لوزراء الحكومة.

وتوقع أكثر من أربعة أخماس الاقتصاديين المقيمين في المملكة المتحدة الذين شملهم الاستطلاع أن تتخلف بريطانيا عن أقرانها في عام 2023، مع اعتبار عدد كبير منهم أن البلاد "تعاني من عدم كفاءة الوزراء".

وقال الخبير الاقتصادي جون فيلبوت، إن "الركود الاقتصادي في عام 2023 سيبدو أسوأ بكثير من الأثر الاقتصادي للوباء"، بينما وصف آخرون النظرة المستقبلية للمستهلكين بأنها "صعبة" و"قاتمة".

قال تشارلي بين، كبير الاقتصاديين السابق في بنك إنجلترا، إن التضخم المرتفع من المرجح أن يكون أكثر ثباتا في المملكة المتحدة منه في أي مكان آخر لأن سوق العمل فيها كان "ضيقا بشكل غير مستدام".

وقالت آنا ليتش، نائبة كبير الاقتصاديين في مصرف CBI إن هذا "سيستمر في كبح نمو الشركات، وسيؤدي إلى اضطرابات صناعية ودفع التضخم المحلي".

ويأتي هذا التحذير في وقت توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن تحتل بريطانيا المرتبة الأخيرة في جدول ترتيب النمو للاقتصادات الرئيسية للعامين المقبلين على التوالي.

وتم خفض التصنيف الائتماني البريطاني بشكل حاد من قبل مركز الأبحاث الحكومي الدولي، الذي توقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4 في المائة في عام 2023 وينمو بنسبة 0.2 في المائة فقط في عام 2024.

المصدر: "الإندبندنت"