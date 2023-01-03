العثور على جثث 28 شخصا في بوركينا فاسو

أفاد ريمتالبا جان إيمانويل ويدراوجو، وزير الاتصالات والثقافة والفنون والسياحة في بوركينا فاسو بأنه تم العثور على ما لا يقل عن 28 جثة قرب مدينة نونا في شمال غرب البلاد.

وأضاف ويدراوجو، الذي يشغل كذلك منصب المتحدث الرسمي باسم حكومة بلاده: "وقعت هذه المأساة في ليلة 31 ديسمبر".

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وتابع الوزير في حديث نقله موقع leFaso الإخباري اليوم الثلاثاء: "يجري التحقيق في ملابسات وتفاصيل الحادث، بما في ذلك من أجل تحديد المسؤولين ومحاسبتهم".

ودعا الوزير، سكان البلاد، إلى توخي الحذر والتزام الهدوء والسكينة.

من جانبه، أعلن مصدر محلي، أن غالبية القتلى من الرجال، وتم قتلهم عن طريق إطلاق الرصاص.

المصدر: تاس