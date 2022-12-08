"فرانس برس": مقتل 12 شخصا على الأقل في هجوم في شمال بوركينا فاسو

أفادت "فرانس برس" نقلا عن مصادر محلية بمقتل ما لا يقل عن 12 شخصا غالبيتهم من المتطوعين المدنيين في الجيش اليوم الأربعاء، في هجوم نسب إلى جهاديين في شمال بوركينا فاسو.

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ونقلت "فرانس برس" عن أحد أبناء المنطقة قوله إن "مسلحين شنوا هجوما استهدف السكان في بوالا" في منطقة الوسط الشمالي، "ما أدى إلى مقتل 12 على الأقل".

وأشار إلى أن الضحايا "في غالبيتهم من المتطوعين للدفاع عن الوطن".

وأكد مسؤول في هذه القوة وشخص آخر من المنطقة لـ"فرانس برس" هذا الهجوم.

المصدر: "فرانس برس"