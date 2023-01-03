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فرض قطع الكهرباء في كييف بشكل طارئ

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فرض قطع الكهرباء في كييف بشكل طارئ
AP
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قالت شركة Yasno DTEK، المشرفة على نقل وتوزيع الكهرباء في أوكرانيا، إنه تم فرض قطع طارئ للتيار الكهربائي في العاصمة كييف اليوم الثلاثاء.

وجاء في بيان صدر عن الشركة: "انتباه! يجري تطبيق قطع عاجل وطارئ للكهرباء. لن يتم مؤقتا التقيد بجداول قطع الكهرباء المعتمدة سابقا، وذلك حتى يستقر الوضع".

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من جانبه، تحدث عمدة كييف فيتالي كليتشكو أمس الاثنين، عن أضرار لحقت بمنشآت البنية التحتية للطاقة في العاصمة، وحدوث انقطاعات طارئة للتيار الكهربائي في كييف.

وبدأت القوات الروسية قصف مواقع البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، واستهدفت الضربات الروسية مرافق الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.

المصدر: وكالات

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