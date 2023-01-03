صحيفة بولندية تصف الأسلحة التي يقدمها الغرب لكييف بـ "الخردة"

أفادت صحيفة Niezależny Dziennik Polityczny البولندية، في مقال نشرته، بأن الدول الغربية تزود قوات كييف بأسلحة قديمة، لتجديد ترسانتها الخاصة.

وأوضح كاتب المقال، ياتسيك توخمان، أن المساعدات العسكرية الغربية المقدمة لقوات كييف لا تتوقف، مشيرا إلى أن هذه الأسلحة تكون في حالة تقنية سيئة، ومجرد خردة معدنية، الأمر الذي تؤكده قوات كييف.

وأضاف توخمان، أن خبراء معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، أكدوا أن معظم الأسلحة الغربية المقدمة لأوكرانيا، ترسل من الاحتياطات العسكرية القديمة، بهدف إفراغ المخازن، وإعادة ملئها بأسلحة حديثة.

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وأشار إلى أن تنظيف المستودعات من الخردة، عملية مفيدة للغرب، منوها بأن الشركات العسكرية الأمريكية، أمثال، Raytheon، وLockheed، وMartin، و Northrop Grumman، شرعت في إبرام العقود، لتجديد الترسانة العسكرية للولايات المتحدة وحلفائها.

كما أضاف، نقلا عن صحفيين بريطانيين، أن شركة Raytheon، أبرمت عقدا بقيمة 625 مليون دولار لتجديد مخزون أنظمة Stinger المضاد للطائرات، في مستودعات الولايات المتحدة، والدنمارك، وإيطاليا، ولاتفيا، وليتوانيا، وهولندا، بعد أن استفدت مخزوناتها من هذا النظام خلال دعمها لقوات كييف.

وأكد توخمان، أن الولايات المتحدة تستخدم غطاء المساعدات العسكرية، لتحقيق أهدافها الخاصة، والضغط على الغرب لشراء الأسلحة الحديثة من مصانعها العسكرية.

المصدر: نوفوستي