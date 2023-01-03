مصدر: القوات الأوكرانية أطلقت 18 ألف قذيفة من صنع الناتو منذ فبراير الماضي

أفاد مصدر بجمهورية دونيتسك بأن القوات الأوكرانية أطلقت على أراضي الجمهورية منذ تصعيد النزاع في 17 فبراير الماضي نحو 18 ألف قذيفة من عيار 155 ملم و165 صاروخ "HIMARS".

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وجاء في بيان صدر عن بعثة جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للإشراف وتنسيق المسائل الخاصة بجرائم الحرب الأوكرانية ونشر في صفحته على "تلغرام": "خلال 320 يوما للتصعيد سجلت بعثة جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للإشراف وتنسيق المسائل الخاصة بجرائم الحرب الأوكرانية 14372 مرة إطلاق النار بما فيها 14041 مرة– باستخدام الأسلحة الثقيلة. وإجماليا أطلق العدو 93594 قذيفة من أعيار مختلفة، بما فيها 32 صاروخا لمنظومة "توتشكا أو" و165 صاروخا من طراز "HIMARS" و255 صاروخا لمنظومة "أوراغان" و12389 صاروخا للأنظمة الصاروخية الأخرى (122 ملم) بالإضافة إلى 17950 قذيفة من عيار 155 ملم".

وأضاف البيان أنه وفق المعطيات الرسمية، أسفرت الأعمال القتالية من جانب أوكرانيا خلال الفترة الزمنية نفسها عن مقتل 4405 مدنيين بمن فيهم 132 طفلا وإصابة 3983 شخصا بمن فيهم 249 طفلا.

يذكر أن دول الناتو تستخدم المدفعية من عيار 155 ملم. وقامت الولايات المتحدة بتزويد الجيش الأوكراني بمدافع هاوتزر "M777" من عيار 155 ملم، تستخدمها القوات الأوكرانية بنشاط لقصف المدن والتجمعات السكنية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين. كما تم تزويد القوات الأوكرانية أيضا بمدافع الهاون الألمانية ذاتية الدفع من طراز "PzH 2000" ومدافع الهاوتزر البولندية من طراز "Krab" والفرنسية من طراز "CAESAR" والتي تستخدم القذائف من عيار 155 ملم.

المصدر: نوفوستي