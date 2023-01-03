قصف أوكراني يستهدف ياكوفليوفكا ودونيتسك وماكييفكا

قالت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز تسجيل جرائم الحرب من جانب أوكرانيا، إن الفصائل الأوكرانية قصفت في الساعة 11.50 المركز السكني ياكوفليوفكا بـ8 قذائف من عيار 155 مم.

وقبل ذلك، أي في الساعة 11.30 قصف الجيش الأوكراني حي كييفسكي بمدينة دونيتسك بخمس قذائف من عيار 155 مم، وتم كذلك استهداف بلدة ماكييفكا بـ4 قذائف مدفعية من عيار 155 مم.

وذكرت الممثلية في بيانها، أنه تم في الساعة 11.05 تسجيل قصف أوكراني استهدف مدينة دونيتسك بخمس قذائف مدفعية من عيار 155 مم. وفي الساعة 11.12 تعرض حي تشرفونوغفارديسكي في ماكييفكا لقصف أوكراني بخمس قذائف مدفعية من عيار 155 مم.

ويشار إلى أن ماكييفكا، تقع بمحاذاة مدينة دونيتسك، وتحيط من الشمال الشرقي بعاصمة الجمهورية الشعبية.

ولم ترد بعد أية أنباء عن وقوع خسائر بشرية ولا عن حجم الأضرار المادية المترتبة على القصف الأوكراني.

المصدر: نوفوستي