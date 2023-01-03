كوبا.. 4 قتلى و28 مصابا في حادث سير

لقي 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 28 آخرون، بحادث سير في كوبا.

وأفاد موقع Cubadebate الكوبي، بأن حافلة كانت تقل عمالا، وموظفين انقلبت على طريق غوانتانامو السريع، في الـ 2 من يناير، الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص، وإصابة 28 آخرين.

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وأضاف الموقع، أن غالبية المصابين من بلدية السلفادور، كان بينهم قاصران، وتم نقلهم إلى مشفى الدكتور أغوستينو نيتو، في مدينة غوانتانامو.

وتجري السلطات تحقيقا في حيثيات، وأسباب وقوع الحادث.

المصدر: نوفوستي