تركيا.. 6 قتلى في حادث سير على طريق ماردين

لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرون، نتيجة انقلاب حافلة صغيرة في مدينة ماردين التركية.

وأفادت صحيفة Yeni Şafak التركية، بأن الحادث وقع صباح اليوم الاثنين، على طريق ميديات السريع، حيث فقد السائق السيطرة على الحافلة، ما تسبب بانقلابها، وأدى لوفاة 6 أشخاص، وإصابة 5 آخرين.

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وأضافت الوكالة، أن ركاب الحافلة هم موظفون من المحافظات المجاورة، وجامعة ماردين.

وتم إرسال دوريات الشرطة، والطواقم الطبية، وتم نقل 3 جرحى إلى مستشفيات ميديات، و2 إلى ماردين.

المصدر: نوفوستي