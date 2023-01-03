رودينكو: موسكو وبكين تدركان ضرورة التعاون الاستراتيجي بينهما

قال نائب وزير الخارجية الروسية أندريه رودينكو، إن موسكو وبكين تدركان وجود الحاجة إلى التعاون الاستراتيجي بين البلدين في الظروف الحالية.

وأضاف في حديث لوكالة "تاس": "لا شك في أن الزيادة الكبيرة في احتمالات نشوب نزاع في العالم والسياسة الأخيرة للولايات المتحدة وحلفائها الهادفة إلى تدمير نظام الأمن العالمي وتركيزهم على كبح التنمية في بلداننا، جعلت من الواضح لروسيا والصين وجود ضرورة لتعزيز الصلة الاستراتيجية بينهما بكل الطرق الممكنة، لكي يتمكنا ليس فقط التصدي لتصرفات واشنطن المدمرة، بل وإطلاق عملية تعبئة القوى البناءة للمجتمع الدولي من أجل تشكيل علاقات دولية جديدة شفافة وعادلة".

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وأشار رودينكو إلى أن أهم عمل في هذا السياق، يجري على شكل حوار سياسي مفعم بالثقة بين رئيسي الدولتين.

وقال: "يملك تعزيز تنسيق السياسة الخارجية بين روسيا والصين القائم على التطابق أو التقارب في التعامل مع المشكلات العالمية الرئيسية، دورا كبيرا في استقرار نظام العلاقات الدولية بأكمله، وهو يلعب دور المحفز في انتقال هذا النظام تدريجيا إلى التعددية القطبية، لينال شكلا أكثر توازنا واستدامة".

المصدر: تاس