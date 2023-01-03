الخارجية الروسية: مناقشة معاهدة سلام مع اليابان أمر محال

قال نائب وزير خارجية روسيا أندريه رودينكو، إن اليابان لا تتخلى عن نهجها ومسارها المعادي لروسيا، لذلك يبدو الحوار بشأن توقيع معاهدة سلام معها، أمرا مستحيلا.

وأضاف: "من الواضح تماما أنه من المستحيل مناقشة توقيع مثل هذه الوثيقة مع دولة تتخذ مواقف غير ودية علانية، وتسمح لنفسها بتهديدات مباشرة ضد بلدنا. ولا نرى بوادر على ابتعاد اليابان عن المسار المعادي لروسيا، ولا توجد أي محاولات لتصحيح الوضع القائم حاليا".

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وأشار رودنكو إلى أن الجانب الروسي، تفاوض سابقا مع اليابان حول معاهدة شاملة كاملة بشأن السلام والصداقة وحسن الجوار، التي كان يجب أن تحدد الاتجاهات الرئيسية لتسريع تطوير كل العلاقات الروسية اليابانية.

وقال نائب الوزير الروسي: "مع بدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، انخرطت إدارة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بنشاط في تنظيم الحملة الغربية المعادية لروسيا، وقامت عمليا بتفكيك كامل لنتائج التعاون متبادل المنفعة المتراكمة على مدى سنوات عديدة".

المصدر: تاس