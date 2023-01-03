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صحيفة: الغرب ينتظر "عائد الاستثمار" من زيلينسكي

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صحيفة: الغرب ينتظر
Sputnik
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
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قال الصحفي مارك غاليوتي إن الغرب ينتظر من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ما يسمى بـ "عائد الاستثمار"، ولذلك سيتعين عليه محاكاة النجاحات في النزاع مع روسيا حتى لا يفقد الدعم.

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وكتب غاليوتي في مقالة جديدة لصحيفة "The Times": "يفهم زيلينسكي بشكل جيد أنه يوجد هناك في عام 2023 خطر لظهور التعب من أوكرانيا. لذلك سيركز على رفع المخاطر عن طريق عرض الحرب على أنها صراع من أجل الحضارة ككل".

وأضاف أنه من الممكن أن "الممولين" سيرفضون في العام الجاري تمويل المشروع بعنوان "الدولة الأوكرانية"، مشيرا إلى أن الدول الغربية تستنفد مواردها تدريجيا بسبب مساعدة كييف.

وقال مايكن آلين، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش، سابقا، إن الغرب قد يتخلى عن تقديم مساعدات مالية لأوكرانيا إذا توقف زيلينسكي عن السعي لتحقيق تقدم في ساحة المعركة.

وقام زيلينسكي في ديسمبر الماضي بزيارة إلى واشنطن حيث التقى بنظيره الأمريكي جو بايدن وقيادة الكونغرس الأمريكي. وأثناء هذه الزيارة أعلنت السلطات الأمريكية عن تقديم حزمة جديدة من المساعدة لأوكرانيا بقيمة 1,85 مليار دولار بما في ذلك بطارية واحدة لمنظومة "باتريوت" الأمريكية.

المصدر: نوفوستي  

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