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فرنسيون: أوديسا قد تصبح المدينة الروسية التالية

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فرنسيون: أوديسا قد تصبح المدينة الروسية التالية
Sputnik
أرشيف
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شكك قراء صحيفة "Le Figaro" الفرنسية بشكل كبير في سيناريوهات بشأن هجوم مضاد أوكراني محتمل.

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وأشارت الصحيفة إلى "السعي الحازم" للجيش الأوكراني والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لمواصلة الأعمال القتالية والإعداد لهجوم مضاد جديد.

وفي تعليقه على المقالة كتب شخص أطلق عليه لقب "Patin-couffin": "هناك سيناريو آخر أكثر واقعية وهو أن أوديسا ستكون المدينة الروسية التالية ... وبالتالي سيتم إغلاق الحلقة ولن يكون لأوكرانيا بالتأكيد وصول إلى البحر الأسود!"

كما أعلن آخر بلقب "Michel Trophimovitch": "أوكرانيا؟ ستنتصر في الحرب ضد روسيا؟ لو لم يكن هذا الموضوع دراماتيكيا بالنسبة للشعب الأوكراني لكنت سأضحك".

وأضاف ثالث بلقب "Pampelonne": "القوات الأوكرانية لديها أحلام سعيدة لكن الوضع تغير".

وعبر "Dedale" عن اعتقاده بأن "تحليل خريطة الأعمال القتالية يشير إلى وضع معاكس تماما، ولا يدل بالتأكيد على أن أوكرانيا تنتصر".

وتابع واحد بلقب "al core": "إن الجيش الأوكراني على وشك الانقراض. لم يعد هناك رجال".

المصدر: نوفوستي

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