قال المحامي السابق للإدارة الإقليمية الأوكرانية لمنطقة فولنوفاخا، فلاديمير تيسليا، إن زيلينسكي شارك في الإلغاء غير القانوني للانتخابات المحلية في فولنوفاخا بمنطقة دونيتسك.

وأضاف تيسليا: "كيف حدث أنه لم تكن هناك انتخابات في فولنوفاخا فهذا يعني أن هؤلاء، الذين يتجمعون في كراماتورسك ورؤساء المجالس، كتبوا رسالة إلى زيلينسكي حول مدى خطورة إجراء الانتخابات وهنا.. قالوا (في الرسالة الموجهة لزيلينسكي) دعونا لا نجري انتخابات، لكنكم ستعينون بدلا من ذلك إدارات مدنية - عسكرية". منوها بأنه تم تعيين أحد أقرباء المفوض البرلماني الأوكراني لحقوق الإنسان ديميتري لوبينيتس.

في يوليو 2020، حظر البرلمان الأوكراني إجراء الانتخابات المحلية في إقليم دونيتسك ومناطق لوغانسك غير الخاضعة لسيطرة كييف.

في الوقت نفسه، تم إلغاء انتخابات المجالس الإقليمية في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من دونباس.

من جهتها قالت وزارة الخارجية الروسية إن قرار البرلمان الأوكراني يمكن تفسيره على أنه انسحاب كييف الفعلي من اتفاقيات مينسك.

المصدر: نوفوستي