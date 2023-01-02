بايدن: لا نبحث إجراء مناورات نووية مع كوريا الجنوبية

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة لا تبحث مع كوريا الجنوبية حاليا مشاركة القوات النووية الأمريكية في تدريبات مشتركة مع قوات سيئول.

ورد بايدن على أسئلة صحفيين في البيت الأبيض عما إذا كانت الولايات المتحدة تبحث حاليا إجراء تدريبات نووية مشتركة مع كوريا الجنوبية، قائلا" "لا".

ومن جهته، أعلن الرئيس الكوري الجنوبي، يون سيوك-يول في وقت سابق أن بلاده تجري محادثات مع الولايات المتحدة لتنفيذ تخطيط مشترك ومناورات مشتركة لمواجهة التهديدات النووية لكوريا الشمالية.

المصدر: تاس