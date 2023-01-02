الرئيس الكوري الجنوبي: نناقش إجراء مناورات نووية مشتركة مع الولايات المتحدة

قال الرئيس الكوري الجنوبي، يون سيوك-يول إن بلاده تجري محادثات مع الولايات المتحدة لتنفيذ تخطيط مشترك ومناورات مشتركة لمواجهة التهديدات النووية لكوريا الشمالية.

في مقابلة مع صحيفة "جوسيون إلبو"، قال يون إن فكرة توفير الولايات المتحدة مظلة نووية أو ردعا موسعا لكوريا الجنوبية ليست كافية لطمأنة الرأي العام في كوريا الجنوبية.

وبعد يوم من إعلان وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية أن الزعيم كيم جونغ-أون دعا إلى "زيادة متسارعة" في ترسانة بلاده النووية، ووصف كوريا الجنوبية بأنها بلا شك عدو"، أشار الرئيس الكوري الجنوبي إلى أنه "في الماضي، كان مفهوم المظلة النووية يعني الاستعداد ضد الاتحاد السوفيتي والصين قبل أن تطور كوريا الشمالية أسلحتها النووية. وما نسميه الردع الموسع كان يشير إلى أن الولايات المتحدة تخبرنا أيضا بألا نقلق لأنها ستهتم بكل شيء، ولكن الآن من الصعب إقناع شعبنا بذلك".

وأضاف: "الحكومة الأمريكية تتفهم ذلك أيضا إلى حد ما"، معلنا أنه "للاستجابة بشكل أفضل للتهديد النووي الكوري الشمالي، تأمل سيئول في المشاركة في عمليات القوات النووية الأمريكية. ومن أجل الردع الموسع الفعال، نجري محادثات مع الولايات المتحدة حول مفهوم التخطيط المشترك والتدريبات المشتركة فيما يتعلق بالقدرات النووية، وهي إيجابية للغاية حيال ذلك".

وأوضح يون أن "الأسلحة النووية مملوكة للولايات المتحدة، ولكن يجب أن يتم التخطيط ومشاركة المعلومات والمناورات والتدريبات بشكل مشترك بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، بمعنى أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تنخرطان بشكل مشترك، وهذا تقدم هائل عن مفهوم الردع الموسع السابق".

ولدى سؤاله عما إذا كانت المناقشات يمكن أن تؤدي إلى نسخة كورية جنوبية من خطة المشاركة النووية، أعرب يون عن تحفظاته، كاشفا أن "الولايات المتحدة غير مرتاحة لمصطلح خطة المشاركة النووية".

وقال: "بدلا من ذلك، إذا قمنا بتطوير هذا إلى مفهوم حيث تشترك كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ليس فقط في التخطيط لتشغيل القوات النووية، ولكن أيضا في المناورات والتدريبات والعمليات، بناء على المعلومات المشتركة، فسيكون ذلك في الواقع إجراءً فعالاً بشكل جيد مثله مثل المشاركة النووية ".

وحول ما إذا كانت لديه خطط لعقد قمة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون، قال يون إنه لا شك في ذلك، "لكن أعتقد أن الشعب سئم بعض الشيء من القمم التي تتم للدعاية وحسب. علينا أن نبدأ بالحوار حول القضايا الإنسانية، وفتح الباب للتواصل والحوار بين الجنوب والشمال، وتحديد اتجاه من خلال إجراء قدر معين من المناقشات حول أجندات البلدين".

المصدر: "يونهاب"