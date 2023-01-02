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الولايات المتحدة.. خفض عدد الرحلات الجوية بسبب خلل تقني في فلوريدا

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الولايات المتحدة.. خفض عدد الرحلات الجوية بسبب خلل تقني في فلوريدا
ria.ru Владимир Сергеев
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أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية تخفيض عدد الرحلات الجوية في ولاية فلوريدا، نتيجة عطل في المنظومة الإلكترونية للحركة الجوية.

وقالت الإدارة: "أكدت إدارة الطيران الفيدرالية، أن الوكالة تقلل عدد الرحلات الجوية في فلوريدا، ويتم حاليا معالجة المشكلة التي تؤثر على الأنظمة".

وذكر مطار تامبا الدولي، إنه قبل الساعة 14.00 بالتوقيت المحلي، لم يتم تأكيد جميع الرحلات المجدولة للتحليق في فلوريدا.
وبالإضافة إلى ذلك، تأخرت الرحلات الجوية في العديد من مطارات فلوريدا.

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المصدر: نوفوستي 

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