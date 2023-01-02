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الدفاع الروسية تعلن مقتل 6 جنود سوريين جراء الهجوم الإسرائيلي الأخير على سوريا

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الدفاع الروسية تعلن مقتل 6 جنود سوريين جراء الهجوم الإسرائيلي الأخير على سوريا
Globallookpress Konstantin Kokoshkin
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أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اللواء أوليغ إيغوروف، مقتل 6 جنود سوريين وإصابة 3 آخرين جراء الهجوم الإسرائيلي الأخير على مطار دمشق الدولي.

وقال إيغوروف: "هاجمت أربع طائرات "إف-16" إسرائيلية في 2 يناير من الساعة 02:00 إلى 02:06 أهدافا عسكرية في مطاري بلي العسكري، ودمشق الدولي من فوق الجولان دون دخول الأجواء السورية، مما تسبب بمقتل 6 عسكريين وإصابة 3 آخرين".

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وكانت وكالة "سانا" نقلت في وقت سابق عن مصدر عسكري، أن "العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفا مطار دمشق الدولي ومحيطه". وذلك في الساعة الثانية فجر اليوم.

وطالبت دمشق مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة بإدانة الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية، والتحرك العاجل لضمان المساءلة عنها ومعاقبة منفذيها وعدم تكرارها.

المصدر: تاس

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