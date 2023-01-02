البحرية الفرنسية تضبط 4 أطنان من المخدرات في بحر العرب

أعلنت البحرية الفرنسية اليوم الاثنين، أنها ضبطت نصف طن من الهيرويين، و3.5 طن من القنب بعد اعتراض قارب للمهربين في بحر العرب.

وذكرت القيادة البحرية لمنطقة المحيط الهندي، ومقرها أبو ظبي، أنه تم ضبط المخدرات التي تقدر قيمتها بـ 50 مليون يورو، بعد أن قامت فرقاطة فرنسية باعتراض القارب في 27 ديسمبر الماضي.

وبحسب البيان، فإن المخدرات قد يكون جزء منها مخصصا للسوق الأوروبية.

وكانت الفرقاطة الفرنسية تعمل في إطار قوة الواجب المختلطة 150 (سي تي اف 150)، وهو تحالف دولي للقوات البحرية مقره البحرين بهدف تعزيز الأمن البحري في المنطقة.

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المصدر: وكالات