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فرنسا.. ضبط 250 كيلوغراما من الحشيش في إحدى نقاط الصفقات المشبوهة بسان دوني

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فرنسا.. ضبط 250 كيلوغراما من الحشيش في إحدى نقاط الصفقات المشبوهة بسان دوني
Legion-Media
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ألقت الشرطة الفرنسية القبض على أربعة مشتبه بهم في مدينة بانوليه بسان دوني التي تعد من أهم نقاط الصفقات المشبوهة في الضواحي الشرقية لباريس وتم ضبط 250 كيلوغراما من الحشيش.


وأكد مصدر في الشرطة أن شرطة سان دوني صادرت ما يقرب من 250 كيلوغراما من الحشيش والقنب يوم الجمعة في ضواحي مدينة بانوليه، وهي واحدة من أهم نقاط الصفقات المشبوهة في المنطقة.

وألقي القبض على أربعة أشخاص في العشرينات والثلاثينات من العمر خلال هذه العملية التي جرت في الصباح الباكر بعد عدة أشهر من التحقيق المتواصل من طرف المصالح الأمنية.

وكما ضبطت الشرطة بندقية هجومية وأخرى نسخة طبق الأصل من طراز AK-47 بالإضافة إلى 10000 يورو نقدا.

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المصدر: "لوفيغارو"

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