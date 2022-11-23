فرنسا.. ضبط 1.5 طن من القنب الهندي قادمة من إسبانيا

أعلنت الجمارك الفرنسية ضبط نحو 1.5 طن من القنب الهندي تقدر قيمتها بأكثر من 9.7 مليون يورو خلال نوفمبر في إقليم بيرينيه أوريانتال جنوب البلاد، قادمة من إسبانيا.

وخلال إحدى عمليات التفتيش في مطلع الشهر الحالي، أوقفت شاحنة محمّلة بـ1497 كيلوغراما من القنب الهندي موزعة على 40 حزمة.

وأوضحت السلطات الجمركية، في بيان، أن السائقين قالوا أثناء عملية التفتيش إنهم يتوجهون إلى المنطقة الباريسية وشاحناتهم فارغة.

وأضافت: "عندما فتح عناصر الجمارك المقطورة، عثروا على حمولة تحوي حصرا حزما تنبعث منها رائحة قوية للقنب الهندي".

وأشار البيان إلى أن التحقيق جار بإدارة المدعي العام الخاص للمحكمة الإقليمية في مرسيليا.

المصدر: أ ف ب