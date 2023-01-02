قراء صحيفة بلغارية: منذ أن قصف الناتو يوغوسلافيا "لإنقاذ المدنيين" أصبح مصير أوكرانيا واضحا

انتقد قراء صحيفة Dir.bg البلغارية، تصريح أمين عام حلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، حول تطورات الأزمة الأوكرانية، ودعوته للاستعداد لحرب طويلة.

وصرح ستولتنبرغ، في وقت سابق، بأن كييف تحتاج لدعم عسكري طويل الأمد، لإبرام اتفاق سلام بالشروط الأوكرانية، في ظل رفض روسيا التخلي عن "سيطرتها" على المناطق الـ 4 المحررة.

واتفق المعلقون على أن توسع الناتو باتجاه الحدود الروسية، يصب في مصلحة الغرب، وليس بلغاريا.

فكتب أحد المعلقين قائلا: "هنالك مئة طريقة لإخراج الدب من مخبئه، ولكن المشكلة تكمن في إعادته إليه"، في إشارة إلى أن الغرب بدأ الصراع مع روسيا، ولا يعرف كيف يوقفه الآن.

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وأضاف آخر: "ما يجب أن نستعد له جيدا ليس حربا طويلة مع روسيا، وإنما رفضنا للمشاركة فيها، ولهذا السبب فرضتم علينا هذا التضخم المخيف، وأنهيتم عقودنا مع روسيا".

وعلق آخر: "يبدو أنكم اتخذتم قرار تحويل أوكرانيا إلى صحراء!، ألم يكفكم ما فعلتموه بسوريا، والعراق، وأفغانستان؟".

وكتب آخر: "في مصلحة من يصب الصراع في أوكرانيا؟، أنا متأكد أنها ليست روسيا، لست معجبا ببوتين، كما لا يعجبني ما يحصل في أوكرانيا، ومن الواضح أن العم سام ودماه في الاتحاد الأوروبي يريدون استمرار هذا الصراع أطول مدة ممكنة".

وأضاف آخر: "منذ ادعى الناتو أنه قصف يوغوسلافيا لإنقاذ المدنيين، وأنا متأكد من أن مصير أوكرانيا سيكون مماثلا".

المصدر: نوفوستي