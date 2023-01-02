الحكومة الألمانية تدين تعرض الشرطة والإطفاء لهجمات بالألعاب النارية

أدانت الحكومة الألمانية اليوم الاثنين، الحوادث التي وقعت عشية رأس السنة والتي تعرض فيها ضباط الشرطة ورجال الإطفاء لهجمات بالألعاب النارية.

وأعربت إيريس شبرانغر، وزيرة داخلية ولاية برلين، عن غضبها لما وقع في ليلة رأس السنة وقالت إن خدمات الإنقاذ والطوارئ قد تم تعطيلها وتعرضت لهجمات نجم عنها إصابات، بعضها خطيرة.

واستأنف الناس في جميع أنحاء ألمانيا يوم السبت تقليدهم المتمثل في إطلاق أعداد كبيرة من الألعاب النارية في الأماكن العامة لمشاهدتها في العام الجديد، بعد عامين تم فيه حظر مبيعات الألعاب النارية كجزء من الجهود المبذولة لتجنب إثقال كاهل المستشفيات وتثبيط التجمعات العامة الكبيرة خلال جائحة كورونا.

„Also eigentlich macht es mich sprachlos. 25 vermummte auf einen Feuerwehrwagen, das ist eine neue Qualität. Ich bin ehrlich

heute an dieser Stelle, das ist fast nicht mehr zu glauben.

Thomas Kirstein (Sprecher Berliner Feuerwehr) pic.twitter.com/3PaP2JqEsF — Nurder Koch (@NurderK) January 1, 2023

وذكرت شرطة العاصمة برلين ليلة السبت/الأحد أن أفراد شرطة ورجال إطفاء تعرضوا "لهجوم مكثف بمفرقعات" خلال إطفاء سيارة محترقة، موضحة أنه تم إلقاء ألعاب نارية وطفاية حريق على حافلة نقل بأحد أحياء برلين، ما أسفر عن تدمير الزجاج الأمامي للحافلة. وقالت إن 60 حتى 80 شخصا حاولوا إشعال النيران في سيارة بالألعاب النارية في حي ببرلين.

المصدر: "واشنطن بوست" + وكالات