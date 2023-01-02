القوات الأوكرانية قصفت جمهورية دونيتسك 80 مرة خلال اليوم الماضي

قالت ممثلية جمهورية دونيتسك في مركز تسجيل جرائم الحرب من جانب أوكرانيا، إن القوات الأوكرانية قصفت الجمهورية الشعبية 80 مرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وذكرت الممثلية في بيانها اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية استهدفت خلال ذلك مدن وبلدات الجمهورية الشعبية، بـ397 قطعة ذخيرة من مختلف العيارات.

وأضاف البيان: "خلال اليوم الماضي، تم تسجيل 80 واقعة لإطلاق النار من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية ضد أراضي الجمهورية. في اتجاه دونيتسك، نفذ العدو 37 عملية قصف من راجمات الصواريخ ومن المدفعية عيار 155 و 152 مم. وفي اتجاه ياسينوفاتايا، 6 عمليات قصف من راجمات الصواريخ والمدفعية من عيار 155 و 152 مم. وفي اتجاه غورلوفكا، 37 عملية قصف من راجمات الصواريخ ومن المدفعية عيار 155 و122 مم. وخلال ذلك استخدم العدو بـ397 قطعة ذخيرة".

وأشار البيان إلى أن القصف الأوكراني استهدف أمس، 5 مراكز سكنية: دونيتسك (مناطق فوروشيلوفسكي وكويبيشيفسكي وكيروفسكي وبتروفسكي وكييفسكي)، وغورلوفكا وماكيفكا وياسينوفاتايا وغولموفسكي.

المصدر: نوفوستي