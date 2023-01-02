ستولتنبرغ: يجب أن نستعد لنزاع طويل الأمد في أوكرانيا

دعا الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، الدول الغربية للاستعداد لنزاع طويل الأمد في أوكرانيا.

إقرأ المزيد

وقال ستولتنبرغ في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" تم نشرها أمس الأحد: "يجب أن نكون جاهزين لطريق طويلة".

وعبر عن اعتقاده أن روسيا لا تنوي التخلى عن أهدافها في أوكرانيا، مضيفا أن التعبئة في روسيا تشير إلى محاولة محتملة لشن هجوم جديد من قبل القوات الروسية.

وفي حديثه حول احتمال توقيع معاهدة سلام بين موسكو وكييف، أكد أن شروط هذه المعاهدة ستعتمد على الوضع في ساحة المعركة. وقال: "تنتهي معظم الحروب بمفاوضات سلام. وعلى الأرجح سيكون كذلك في هذه الحرب أيضا. لكننا نعرف أن الشروط التي سيتم بموجبها إبرام السلام في أوكرانيا ستعتمد بالكامل على توازن القوى في ساحة المعركة".

وفي هذا الصدد اعتبر ستولتنبرغ ضروريا مواصلة تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا من أجل "إقناع روسيا الجلوس إلى طاولة المفاوضات والاعتراف بأوكرانيا دولة أوروبية مستقلة ذات سيادة".

وطرحت أوكرانيا في وقت سابق عددا من الشروط للتفاوض مع روسيا، بينها "عودة وحدة أراضي أوكرانيا، واحترام ميثاق الأمم المتحدة، والتعويض عن جميع الأضرار، ومعاقبة كل مجرمي الحرب، وتقديم ضمانات بعدم تكرار ذلك".

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وقع في أوائل أكتوبر الماضي مرسوما حول استحالة إجراء أي مفاوضات مع سلطات روسيا الحالية.

بينما أكدت روسيا انفتاحها على المفاوضات. وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن كل النزاعات تنتهي بالحلول الدبلوماسية عاجلا أم آجلا.

المصدر: تاس